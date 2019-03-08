Беглов призвал активную молодежь заняться уничтожением рекламы наркотиков

По словам врио губернатора, он уже сталкивался с подобными инициативами от молодых горожан. «Я встречался с ребятами, которые сами неоднократно закрашивали эти надписи. Считаю, что к борьбе с этим злом нужно подключать активную молодежь», — отметил Беглов. Распространение незаконной рекламы наркотиков на фасадах домов стало серьезной проблемой для города.

Также на встрече жители № 4 по Автовской улице в Кировском районе обратились к главе города с просьбой установить камеры наблюдения внутри двора, так как через него к станции метро проходит большой поток людей. Александр Беглов дал поручение главе района и председателю Комитета по информатизации и связи установить видеокамеры до 1 сентября и подключить их к системе «Безопасный город». Он особо подчеркнул необходимость установки средств видеонаблюдения около детских учреждений, в том числе и в других районах города.

Напомним, в феврале в Петербурге появился стрит-арт уличного художника Леши Бурстона, который был создан с целью привлечения внимания к ситуации вокруг детской поликлиники №44 в Центральном районе. Менее, чем за сутки, граффити «под Бэнкси» в защиту детской поликлиники Петербурга уничтожили. Городские активисты недоумевали: «Администрация района расставила приоритеты? Граффити с рекламой наркотиков не трогать месяцами. Стрит-арт о детской поликлинике уничтожать в течение суток». 4 марта их терпение закончилось — петербургские активисты самостоятельно закрасили рекламу наркотиков на фасадах домов.