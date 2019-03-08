В Лахта Центре показали парящий планетарий — он станет главным объектом научно-образовательного комплекса
В самом высоком здании Европы Лахта Центре показали, как будет выглядеть парящий планетарий. Обещают, что он превзойдет существующий петербургский планетарий и по вместимости, и по технологичности — шестнадцатиметровый купол, многоканальная цифровая система с инновационными проекторами, световые эффекты на светодиодной основе.
Одновременно посетить планетарий смогут до 140 человек. Создатели делают акцент на его «атмосферности» и индивидуальной работе с посетителями. Звездное небо можно будет наблюдать на проекции в 360 градусов на 16-метровом куполе планетария. Полностью программируемый и модулируемый купольный кинотеатр позволит в интерактивном формате изучать не только астрономию, но и географию, геологию, флору и фауну, изменения климата, атмосферные явления и многое другое.
Парящий планетарий Лахта Центра, который расположится в научн-образовательном комплексе здания, станет его основным объектом — его разместят в верхней части примыкающего в Лахта Центру комплекса, а выглядеть планетарий будет как парящий на высоте пятого этажа в воздухе шар.
«Именно в планетарии, как нигде, приходит осознание того, что мы – часть космоса, что все процессы во вселенной взаимосвязаны. Человечество делает огромные и быстрые успехи в изучении тайн вселенной и освоении межпланетного пространства. Посетители планетария смогут узнать о научных достижениях, которые сделали возможным наступление космической эры, и о новейших открытиях астрономов», — рассказывают в пресс-службе Лахта Центра.
Напомним, в октябре прошлого года Лахта Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Для посетителей небоскреб планируют открыть меньше, чем через год. В январе стало известно, что рядом с самым высоким зданием Европы появятся док, теннисный клуб и памятник Петру I. Но это не весь функционал Лахта Центра. 31 декабря на берегу Финского залива зажглась самая высокая елка Европы — посмотрите на нее в праздничном видеоролике, выпущенном Лахта Центром.
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