В Лахта Центре показали парящий планетарий — он станет главным объектом научно-образовательного комплекса

В самом высоком здании Европы Лахта Центре показали, как будет выглядеть парящий планетарий. Обещают, что он превзойдет существующий петербургский планетарий и по вместимости, и по технологичности — шестнадцатиметровый купол, многоканальная цифровая система с инновационными проекторами, световые эффекты на светодиодной основе.

Одновременно посетить планетарий смогут до 140 человек. Создатели делают акцент на его «атмосферности» и индивидуальной работе с посетителями. Звездное небо можно будет наблюдать на проекции в 360 градусов на 16-метровом куполе планетария. Полностью программируемый и модулируемый купольный кинотеатр позволит в интерактивном формате изучать не только астрономию, но и географию, геологию, флору и фауну, изменения климата, атмосферные явления и многое другое.

Парящий планетарий Лахта Центра, который расположится в научн-образовательном комплексе здания, станет его основным объектом — его разместят в верхней части примыкающего в Лахта Центру комплекса, а выглядеть планетарий будет как парящий на высоте пятого этажа в воздухе шар.

«Именно в планетарии, как нигде, приходит осознание того, что мы – часть космоса, что все процессы во вселенной взаимосвязаны. Человечество делает огромные и быстрые успехи в изучении тайн вселенной и освоении межпланетного пространства. Посетители планетария смогут узнать о научных достижениях, которые сделали возможным наступление космической эры, и о новейших открытиях астрономов», — рассказывают в пресс-службе Лахта Центра.