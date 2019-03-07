Фото дня: люстра из лопат в петербургском гипермаркете

Сотрудники сети гипермаркетов товаров для обустройства дома, ремонта и строительства подхватили волну шуток про снег и создали люстру из лопат.

«Собака.ru» считает, что, в связи с текущими погодными условиями, она не уступает даже люстре в Мариинском театре!

Лучший способ борьбы с любой неприятной ситуацией — хорошее чувство юмора. Стоит только пошутить, и проблема перестает казаться глобальной.

Пользователи социальных сетей не устают создавать новые мемы про заснеженные улицы, сами выходят с лопатами, пишут про это стихи. Так, например, Иван Ургант посвятил стихотворение петербургским сугробам.