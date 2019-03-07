Фото дня: люстра из лопат в петербургском гипермаркете
Сотрудники сети гипермаркетов товаров для обустройства дома, ремонта и строительства подхватили волну шуток про снег и создали люстру из лопат.
«Собака.ru» считает, что, в связи с текущими погодными условиями, она не уступает даже люстре в Мариинском театре!
Лучший способ борьбы с любой неприятной ситуацией — хорошее чувство юмора. Стоит только пошутить, и проблема перестает казаться глобальной.
Пользователи социальных сетей не устают создавать новые мемы про заснеженные улицы, сами выходят с лопатами, пишут про это стихи. Так, например, Иван Ургант посвятил стихотворение петербургским сугробам.
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Был обычный серый питерский вечер. Я пошёл бродить по Санкт Петербургу. И идёт по льду мне прямо на встречу Моя бабушка , актриса Н.Ургант Сквозь сугробы пробираясь как мышка Выходя на лёд,как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши В сантиметрах от макушки актрисы. Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина Ведь я приехал,а мы всё же семья. Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге появился новый мем — большой грязный сугроб. Его превратили в Эверест, айсберг из «Титаника» и «Горбатую гору»
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