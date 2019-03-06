«Я не украшение»: петербургские дизайнеры открыли магазин с этичными открытками

Дизайн-проект Cards&Care из Петербурга запустил магазин по продаже этичных открыток.

На их обложках написаны пожелания, а при ее раскрытии можно найти еще одну фразу, которая дополняет первую. Например, на одной из них есть надпись «Вы украшение коллектива», а на второй странице открытки сказано «Я не украшение». На открытках также есть иллюстрации.

По словам организаторов проекта, они устали от традиционности российского общества, и поэтому решили создавать подобные открытки. Стоимость одной — 250 рублей.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что активистки «Росгендернадзора» создали новые карточки к 8 марта – эту серию они назвали «Феминистский автоответчик». В карточках собраны самые банальные претензии к феминисткам и ответы на них.