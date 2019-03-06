В Ленинградском зоопарке уже 12 лет дружат рысь Линда и кошка Дуся. Они живут в одном вольере!

В 2007 году, когда рыси Линде и кошке Дусе было по два месяца, их поселили в один вольер. С тех пор животные неразлучны. Они вместе спят, играют и вылизывают друг друга.

«Бумага» рассказала, почему животные делят один дом и как подружились.

В 2007 году в Ленинградском зоопарке родилась Линда. Спустя месяц ее переселили в отдел контактных животных, где содержатся прирученные звери, иногда участвующие в просветительских проектах зоопарка.

Чтобы показать посетителям разницу между кошкой и рысью, сотрудники отдела контактных животных подселили к Линде Дусю. Кроме того, это должно было разнообразить жизнь рыси, которая смогла бы наблюдать за поведением соседки и взаимодействовать с ней.

Первое время котята играли под присмотром специалистов. Однако, спустя время, животные так подружились, что их поселили в один вольер.

Линда выросла в несколько раз больше Дуси. Более того, сотрудники зоопарка говорят, что кошка маленькая даже для своего вида. Но это не мешает животным общаться и играть вот уже 12 лет.

Вольер состоит из двух частей, чтобы у каждого из животных была своя территория. У Дуси даже есть специальный обогрев и домик с узким входом, чтобы туда не могла попасть рысь и отобрать порцию кошки.

На вольере животных висит табличка: «Домашняя кошка Дуся. Живет со своей подружкой, рысью Линдой».