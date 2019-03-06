Петербуржцу, упавшему на тротуаре у «Технологического института», ГУДП «Центр» заплатит полмиллиона

Полмиллиона рублей заплатит дорожное предприятие Петербурга пешеходу, упавшему на скользком тротуаре.

Как сообщает 6 марта прокуратура города, падение произошло еще прошлой зимой. В декабре 2017 года на тротуаре на 5-й Красноармейской улицы пешеход поскользнулся и упал, получив травмы. Мужчина решил наказать дорожников, за то, что они, по его мнению, допустили такое опасное состояние дорожки. Он обратился в суд за компенсацией морального вреда и выставил ГУДП «Центр» счет в 700 тысяч рублей.

Мужчина выиграл 500 тысяч, но дорожное предприятие подало апелляцию. Санкт-Петербургский городской суд оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее «Собака.ru» сообщала, петербуржцы определились в вопросе использования реагентов на улицах города. Путем голосования, проведенного среди телезрителей канала «Санкт-Петербург», лишь 25 процентов аудитории положительно отозвалось о возвращении реагентов в борьбу с гололедом.