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Петербуржцу, упавшему на тротуаре у «Технологического института», ГУДП «Центр» заплатит полмиллиона

Полмиллиона рублей заплатит дорожное предприятие Петербурга пешеходу, упавшему на скользком тротуаре. 

Как сообщает 6 марта прокуратура города, падение произошло еще прошлой зимой. В декабре 2017 года на тротуаре на 5-й Красноармейской улицы пешеход поскользнулся и упал, получив травмы. Мужчина решил наказать дорожников, за то, что они, по его мнению, допустили такое опасное состояние дорожки. Он обратился в суд за компенсацией морального вреда и выставил ГУДП «Центр» счет в 700 тысяч рублей. 

Мужчина выиграл 500 тысяч, но дорожное предприятие подало апелляцию. Санкт-Петербургский городской суд оставил решение первой инстанции в силе. 

Ранее «Собака.ru» сообщала, петербуржцы определились в вопросе использования реагентов на улицах города. Путем голосования, проведенного среди телезрителей канала «Санкт-Петербург», лишь 25 процентов аудитории положительно отозвалось о возвращении реагентов в борьбу с гололедом.


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