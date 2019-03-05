Uber для раздельного сбора: в сети появилось приложение, с помощью которого можно сдать вторсырье

Создатели «Чисто-чисто» утверждают, что теперь можно быстро и просто решить проблему свалок в России.

Нужно только скачать приложение в Google Play (в App Store пока только разрабатывается), зарегистрироваться, выбрать вид мусора, от которого вы хотите избавиться, и нажать на кнопку. Машина заберет отходы, а на вашу карту придут деньги. На своем сайте разработчики указывают, что их услуга будет доступна «От Калининграда и до Владивостока - в каком бы регионе вы не находились».

Сотрудники приложения готовы брать на переработку кассовые чеки, бахилы, деревянные паллеты, стеклотару, старую бытовую и электронную технику, поломанные бытовые приборы. То есть, все то, что обычно просто выбрасывается.

В данный момент приложение находится на стадии сбора данных. Его создатели анализируют количество мусора и подбирают маршруты. Каждый, кто сейчас воспользуется сервисом и укажет место своего проживания и вторсырье, которое готов отдать на утилизацию, поможет составить статистику и выстроить механизм работы.

«Полевые исследования. Засекаем максимальную скорость очистки бахил от резиночек. Вот если фигачить с такой скоростью (а через два часа у человека падает скорость работы в 3 раза), то это не решение. Поэтому мы будем делать роботов» — появилась запись с видео в группе "Чисто-чисто".