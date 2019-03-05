Аэропорт Пулково занял первое место в мире по задержкам рейсов

Днем 5 марта Пулково не выпустил на один самолет по расписанию из-за снегопада. Самый высокий индекс задержки отправлений присвоил петербургскому аэропорту сервис Flightradar24. Рядом стоит Сямынь Гаоци.

Среднее время задержки составляет 45 минут. С одиннадцати утра задерживались или откладывались воздушные суда в Ригу, Милан, Калининград, Москву, Ставрополь. Всего за сегодняшний день не вылетели вовремя 53 рейса. Это 29% от общего числа вылетов.

Пассажиры авиакомпании Somon Air, будут ждать отправки дольше всего, 5 часов. Они не могут вылететь в таджикский Худжант. Рейс был намечен на 12:00.

Прибывают самолеты в аэропорт либо вовремя, либо со значительным опережением графика.

Ранее «Собака.ru» сообщала о том, что с 3 декабря вступило в силу изменение системы подъезда автотранспорта к терминалу аэропорта Пулково. После выезда повторный бесплатный проезд к терминалу возможен через 30 минут. Автомобилистам, которые не уложатся в полчаса, придется заплатить 700 рублей.