Жители Толстовского дома обеспокоены состоянием здания — он «трещит по швам» уже 10 лет

Жители Толстовского дома на улице Рубинштейна, 15-17 обеспокоены состоянием здания — он «трещит по швам» уже 10 лет. Петербуржцы насчитали более 40 проблем, связанных со знаменитой постройкой по проекту архитектора Лидваля, на которые, по их мнению, ТСЖ закрывает глаза. Среди прочего — незаконная перепланировка, некорректная работа канализационных стоков, пренебрежение капитальными и косметическими ремонтами и даже вспышка туберкулеза.

«Теперь судьба исторического здания в руках злоумышленников, жители обеспокоены, жертв становится все больше! Множественные проблемы и безответственное отношение привели дом в плачевное состояние», — констатируют они. По словам жильцов, множественные экспертизы выявили факты нарушения — в официальном письме говорится о 43 фактах, таких как невыполнение ремонта парадных №9 и 11, мусорные завалы, некорректная работа водоснабжения и запах канализационных стоков, несогласованные перепланировки, демонтажи балконов, нарушение тайны частной жизни в ходе работы видеосистемы безопасности, несоблюдение правил пожарной безопасности, целевое финансирование, самовольная аренда руководства ТСЖ, отсутствие отмостка и соответственный уход воды под дом, что может привести к разрушению фундамента, а также замена исторических деревянных окон на пластиковые, проведение нелегальных экскурсий и киносъемок, зафиксированная вспышка туберкулеза и появление крыс в подвале дома.

Жильцы дома рассказывают, что уже 10 лет пытаются наладить отношения с товариществом собственников жилья — однако те уходили от ответственности, скрывали фактические свидетельства о доходах и расходах, а также неоднократно нарушали положения постановления правительства города и получали штрафы, которые оплачивались за счет жильцов Толстовского дома. «Складывается парадоксальная ситуация: жильцы дома страдают от незаконных действий ТСЖ и оплачивают штрафы по ним из своего же кармана за нарушения ТСЖ в своей деятельности! Неугодных жильцов, проявляющих социальную активность и гражданское сознание, противостоящих незаконным действиям ТСЖ, руководство товарищества подвергает судебным преследованиям, создает бытовые неудобства и трудности вплоть до искусственно подстроенных аварийных ситуаций», — говорят они.