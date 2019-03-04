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На Думской на 27-летнюю петербурженку упала глыба льда

С крыши здания на Думской улице упала глыба льда на 27-летнюю женщину. По данным «Фонтанки», пострадавшая работает главным специалистом сектора закупок в Госстройнадзоре. Женщину доставили в Мариинскую больницу, где диагностировали ушиб.

По предварительным данным, часть здания, с которого упала наледь, принадлежит СПБ ГБУК «ГМП "Исакиевский собор"». В ведомство было отправлено письмо с предупреждением о том, что если к 7 марта собственник не устранит оставшийся лед на крыше, его ждут штрафные санкции. 

Ранее мы сообщали о том, что делать, если не убирают снег, не посыпают лед и падают сосули.

 

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Автор: Shdaria
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