РЖД разработает единую онлайн-платформу для продажи билетов на поезда и автобусы

РЖД готовит единую платформу для продажи автобусных и железнодорожных билетов в режиме онлайн.

В пресс-службе госкомпании отметили, что соответствующий документ не подтвержден советом директоров, однако работа по созданию платформы уже идет. Новинку успели протестировать структуры РЖД — Московско-Тверская и Северо-Западная пригородные пассажирские компании.

Президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран сообщил, что разработкой платформы будет заниматься связанная с РЖД компания «Инновационная мобильность». Также известно, что за расписание и маршрут автобусных перевозок будет отвечать РЖД или ее дочерняя структура.

Ранее мы сообщали о том, что в вагонах хотят создать места «капсульного типа» для того, чтобы у пассажиров появилось личное пространство.

Дочерняя структура РЖД — АО «Федеральная грузовая компания» — оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет услуги по транспортировке грузов, в том числе: круглосуточное диспетчерское наблюдение, экспедирование и контроль грузов в железнодорожном и мультимодальном сообщениях, тарифообразование, маркетинговое и юридическое сопровождение проектов. Осуществляет как повагонные, так и маршрутные отправки по России.