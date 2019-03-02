Петербуржец продает «нечто непонятное» для декора — за 10 миллионов рублей

В Петербурге на торги выставлен необычный (и ужасно дорогой!) арт-объект — «нечто» непонятное для декора — «то ли деталь от древнего двигателя, то ли от древней пушки, то ли от какого-то древнего механизма, то ли вообще от инопланетного корабля». Неопознанный товар предлагают к продаже за 10 миллионов рублей.

Продавец по имени Игорь сообщает, что историческая реликвия «чего-то» была найден им у себя дома — замурованной в стену здания 1810 года постройки. Деталь может быть чем угодно, а чем именно, не может предположить даже сам реселлер — шестеренкой от древнего двигателя, пушки, механизма или даже важной частью корабля пришельцев (Агенты «Люди в черном» уже выехали по адресу).

Материал изделия — «то ли сталь, то ли чугун, но для столь маленькой детали вес очень даже внушительный». Также сообщаются размеры «нечто» — 29х29х15 сантиметров. Сумма вопроса — 9 990 000 рублей. «В любом случае это какой-то древний «артефакт» или «раритет», существующий в единственном экземпляре», — подытоживает продавец.

В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП» развернулась дискуссия по поводу декоративного элемента. «На ней зеркало юстировали, когда по лучу эту стену и правили. Такие фишки с несколькими юстировочными винтами, расположение коих определяется назначением, вообще распространены в примитивных оптических приборах. Стоимость... Рублей двадцать», — предполагают в комментариях. «У меня таких нечто на работе штуки три четыре, разных размеров», «Так это подставка для елки с зажимами!», «Нечто — был такой фильм, очень даже ничего», — шутят подписчики.

Напомним, в конце февраля на сайте объявлений «Юла» петербуженка выставила на продажу модель корабля Петра I под названием «Шнява Мункер» — за 1,5 млн рублей (точная реконструкция!)