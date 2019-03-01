Беглов рассказал, кто рассылает сообщения о минировании

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, кто рассылает угрожающие сообщения о бомбах в зданиях. По мнению Беглова, рассылку организовали из-за границы.

«Нам сегодня непросто, людей приходится эвакуировать, срываются занятия. Наши спецслужбы работают, пытаются это прекратить, но основной вал сообщений идет из-за границы. Но мы справимся, выдержим. Просто так город не сдастся», — заявил Врио губернатора.

В первый день весны рассылка писем с угрозой продолжилась. Пользователи сети сообщают, что утром 1 марта эвакуировали школы в Красносельском, Выборгском и Кировском районах.

Напомним, массовая эвакуация торговых центров и школ началась 16 февраля. Известно, что человек, который занимается рассылкой, представляется президентом РФ Владимиром Путиным.