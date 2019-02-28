Петербуженка на сайте «Юла» продает модель корабля Петра I за 1,5 млн рублей

На сайте «Юла» было найдено необычное объявление: петербуженка выставила на продажу модель корабля Петра I под названием «Шнява Мункер» за 1,5 млн рублей. Работу выполнил судомоделист Константин Фомин в 2014 году в петербургской мастерской.

Высокая стоимость работы обусловлена тем, что модель является точной реконструкцией петровского корабля. Кроме того, она выполнена из таких ценных пород дерева, как кумьер, яблоня, груша, эбен.

По телефону петербуженка рассказала, что корабль принадлежит ее другу. Это была авторская работа на заказ. На вопрос о причине продажи женщина ответила, что обстоятельства меняются, поэтому иногда приходится расставаться с ценными вещами.