Во всех туалетах одной из школ Петербурга установили камеры видеонаблюдения

В петербургской школе №371 на Благодатной улице заметили необычное средство слежки — во всех туалетах учебного корпуса установили камеры видеонаблюдения, направленные непосредственно на кабинки. Родители учащихся говорят, что появление такого Большого Брата-следопыта, как в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», не было с ними согласовано.

Сообщается, что камеры видеонаблюдения были установлены в туалетах школы еще в конце прошлого года. Родители учеников также пожаловались «Невским новостям» на отсутствие медицинского кабинета в здании учреждения. По их словам, плохо чувствующих себя детей отправляют в ближайшую поликлинику №35 на Ленинском проспекте.

После известия о находке прокуратура Московского района Петербурга начала проверку об установленных в туалетах школы №371 камерах. Следом администрация района прокомментировала происходящее и заявила — в туалетах установлены муляжи камер. Директор школы Наталия Сильева подтвердила «Фонтанке» их слова и пояснила, что камеры в туалетах установлены для того, чтобы отпугивать хулиганов — по ее словам, муляжи установили как в женских, так и в мужских туалетах, чтобы ученики школы перестали рисовать на стенах фекалиями.

Сильева также рассказала, что перед установкой муляжей советовалась с юристами из числа родителей учеников, которые подтвердили законность данной кампании. В комитете по образованию и аппарате детского омбудсмена в Петербурге тоже сошлись на мнении — руководство школы закон не нарушало.

Как оказалось — меры сработали. Помимо фейковых камер, педсовет предложил назначить дежурных по туалетам для предотвращения безобразия. В свою очередь дети верили, что следят за ними по-настоящему.