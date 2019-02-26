90% дорог Петербурга очистили от снега и наледи

С начала зимнего сезона в Петербурге выпало 159 сантиметров снега — в этом году зима побила рекорд, поставленный восемь лет назад . В феврале, после месяца жалоб на плохую уборку улиц, наступило потепление. За весь период из города вывезли более 3 млн 256 тысяч кубометров снега, из этого числа только на прошлой неделе — 244 тысячи.

Сейчас от снега и наледи очищено более 90% дорог и улиц. При этом по внутриквартальным территориям показатели скромнее — 75%. «Еще очень много снега остается на территориях дворов. В этой работе управляющим компаниям помогают предприятия, подведомственные комитету по благоустройству», — прокомментировал Бондаренко.

Сейчас, по словам вице-губернатора, приступили к активному вывозу снега с газонов, на которые его складывали при уборке улично-дорожной сети. Для обеспечения уборки улиц и дорог используются эвакуаторы. За весь зимний сезон эта техника была привлечена 3 412 раз, переустановлено 29 902 автомобиля.

В Петербурге также начата работа по помывке улиц — это делается для того, чтобы быстрее убрать грязь и песок, пока позволяет погода. 24 февраля в Центральном районе вымыли более 4000 кв. метров дорог. Пока работы ведутся локально, так как возможны заморозки, но сообщается, что с потеплением они начнут вестись более масштабно.

Бондаренко сообщил также о ситуации с протечками в многоквартирных домах, от которых с наступлением потепления страдали тысячи петербуржцев — количество жалоб снижается. «На прошедшей неделе на горячую линию Жилищного комитета поступило 10 сообщений, на портал «Наш Санкт-Петербург» — 249. Работы по ликвидации протечек продолжаются. При необходимости, они будут включены в план текущего или капитального ремонтов», — сказал он.