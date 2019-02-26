Беглов пообещал открыть станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» до конца года

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о трех новых станциях метро, которые должны быть запущены к концу 2019 года. Он обсудил развитие петербургского метрополитена на заседании правительства и отметил, что без строительства новых точек на подземной карте города невозможно обеспечить движение Петербурга вперед.

К концу года в городе должны начать принимать пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса (фиолетовой ветки) — «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». Координировать запуск поручили вице-губернатору города Эдуарду Батанову. Ввод в эксплуатацию стал для действующего главы города первоочередной задачей.

Фрунзенский радиус метро — южный участок Фрунзенско-Приморской линии. Он включает в себя три новые станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» и электродепо «Южное». Объем перевозок в первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров в сутки, а пропускная способность участка — 40 пар поездов в час.

Напомним, о проблемах в постройке и вводе в эксплуатацию новых станций Фрунзенско-Приморской линии стало известно осенью 2018 года. В октябре «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Таким образом, открытие новых станций, запланированное на конец года, было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой».