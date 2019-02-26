КГИОП через суд потребовал переделки лепнины дома на Петроградской, отреставрированной монтажной пеной

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал ЖКС №2 на 100 тысяч рублей — за несогласованные, «самовольные» работы по реставрации лепнины на фасаде доходного дома А. И. Ванюковой на Малом проспекте ПС, 1-3. В ноябре прошлого года утраченные в ходе демонтажа аварийной штукатурки медальоны пытались восстановить с помощью монтажной пены и цемента.

Пресс-служба КГИОПа сообщила, что историческое здание не является объектом культурного наследия и находится в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Проект реставрации в комитет также не поступал — работы проводились самовольно.

Теперь комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры через суд потребовал переделки лепнины — ЖКС №2, ответственный за здание, обязан восстановить утраченные архитектурные элементы по историческим материалам в соответствии с проектной документацией, согласованные комитетом.