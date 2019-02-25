В Пушкине юбиляра-блокадника поздравили с 850-летием

«Пушкинский муниципальный Совет сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 850 лет — знаменательная веха в жизни человека!», — так начинается поздравительна открытка, врученная пенсионерке-блокаднице из Пушкина. Под сердечными словами в адрес юбиляра подписались трое муниципалов из руководства округа.

Необычным поздравлением поделились родственники пенсионерки — они опубликовали фотографию открытки в группе города Пушкина в одной из социальных сетей. Но на этом опечатки не закончились — к Анне Михайловне обратились как к «уважаемому», а невероятной долгожительнице пожелали «здоровья, радости, долголетия».

Под текстом подписались представители администрации муниципального округа, замглавы МО Александр Ратиев и помощник депутата, чья фамилия в кадр не попала. Автор поста отметил, что на самом деле его бабушке Анне Михайловне исполнилось 80 лет.

В комментариях под постом жители города Пушкин указывают на большое количество подписей и недоумевают, как опечатки могли не заметить. «Это они так изящно пожелали долгих лет жизни», «Пусть теперь за 770 лет пенсию бабушке выплачивают», «Чуть моложе Москвы!», — замечают пользователи.