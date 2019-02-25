Тони Роббинс возвращается в Россию — он проведет тренинг в Петербурге
Осенью главный лайф-коуч мира Тони Роббинс вернется в Россию. После резонанса, вызванного его выступлением в Москве, он приедет в Петербург, чтобы замотивировать жителей Северной столицы на эффективный бизнес — с новой программой.
4 октября в рамках Synergy Global Forum, образовательного форума, который впервые будет проводиться в Санкт-Петербурге, Роббинс выступит перед 50 000-ой аудиторией. Темой форума является предпринимательство, лайфстайл, саморазвитие, мотивация и поиск свежих решений для бизнеса. Организаторы обещают, что в этом году предприятие станет самым масштабным за всю историю — участниками форума станут 50 000 человек из корпоративной и предпринимательской сферы 30 стран.
Тони Роббинс станет хэдлайнером форума. Вместе с ним наставлять петербуржцев приедет основатель MeetPartners Гил Петерсил — эксперт по нетворкингу, международный спикер и партнер Роббинса. Также свои выступления дадут Гари Вайнерчук, эксперт в области маркетинга, и Грант Кардон — мастер продаж и строительный магнат. Список спикеров будет дополняться, подробнее о фестивале можно узнать здесь.
Напомним, 1 сентября прошлого года в Москве прошел тренинг популярного американского коуча Тони Роббинсона — наставника президентов, миллиардеров, олимпийских чемпионов и голливудских звезд. За билет на шоу лайф-коуча, состояние которого на 2015 год, по данным Time, составляло 480 млн долларов, поклонники были готовы отдать от 30 до 500 тысяч рублей. Тогда мнения разделились — кто-то был восхищен шоу, кто-то возмущен его организацией. «4,5 часа по очередям с давкой под палящим солнцем. Затем беготня и бой за синхроны и батарейки к ним. Затем покупка за наличные, уже ранее купленные по билету синхроны. Все это вы могли испытать, заплатив всего 35000 рублей организаторам этого дикого мероприятия! Ребята, у вас вообще совесть есть?», — писали тогда в Сети.
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