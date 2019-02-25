Тони Роббинс возвращается в Россию — он проведет тренинг в Петербурге

Осенью главный лайф-коуч мира Тони Роббинс вернется в Россию. После резонанса, вызванного его выступлением в Москве, он приедет в Петербург, чтобы замотивировать жителей Северной столицы на эффективный бизнес — с новой программой.

4 октября в рамках Synergy Global Forum, образовательного форума, который впервые будет проводиться в Санкт-Петербурге, Роббинс выступит перед 50 000-ой аудиторией. Темой форума является предпринимательство, лайфстайл, саморазвитие, мотивация и поиск свежих решений для бизнеса. Организаторы обещают, что в этом году предприятие станет самым масштабным за всю историю — участниками форума станут 50 000 человек из корпоративной и предпринимательской сферы 30 стран.

Тони Роббинс станет хэдлайнером форума. Вместе с ним наставлять петербуржцев приедет основатель MeetPartners Гил Петерсил — эксперт по нетворкингу, международный спикер и партнер Роббинса. Также свои выступления дадут Гари Вайнерчук, эксперт в области маркетинга, и Грант Кардон — мастер продаж и строительный магнат. Список спикеров будет дополняться, подробнее о фестивале можно узнать здесь.