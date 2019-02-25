Статистика дня: только половина петербуржцев работает по специальности

Социологи СПбГУ провели опрос среди жителей Санкт-Петербурга и выяснили, что далеко не всем горожанам пригодился диплом об образовании. Как оказалось, только половина петербуржцев работает по специальности.

Аналитика была проведена перед Санкт-Петербургским международным форумом труда, который стартует в «Экспофоруме» 28 февраля, с целью выявить закономерность между трудовой занятостью петербуржцев и полученным ими образованием. Так, только 52,2% петербуржцев работают по специальности.

38,2% петербуржцев-респондентов признались, что готовы заниматься трудовой деятельностью по специальности, только если условия труда будут соответствовать их ожиданиям. Жители Северной столицы, внесшие себя в эту категорию, отмечают невысокую зарплату главным минусом и поводом, почему они не работают в тех отраслях, в которых получали образование.

Социологи университета также подчеркивают, что 61% горожан считают уровень образования главным показателем карьерных перспектив. Среди наиболее актуальных задач, на которые стоит делать упор в рамках системы школьного образования, петербуржцы называют интеллектуальное развитие (38,9%), освоение учебной программы по всем предметам (38,2%), а также воспитание нравственных качеств (37,7%).

«Около 30% респондентов отметили, что в течение последних трех лет проходили профессиональную переподготовку, посещали курсы повышения квалификации или самостоятельно обучались, в том числе с помощью интернет-технологий. Среди петербуржцев сегодня оказались востребованы все форматы дополнительного образования, причем последние несколько лет популярность стали набирать онлайн-курсы», — добавили в пресс-службе СПбГУ.