В Петербурге появится сразу шесть новых памятников архитектуры

Список петербургских архитектурных достопримечательностей пополнится новыми зданиями. Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга порекомендовал включить в реестр памятников регионального значения сразу шесть сооружений Петербурга, возведенных в начале прошлого века.

Новыми объектами регионального значения станут корпус кондитерской фабрики «Ландрин», здание Академии легкой промышленности, особняк В.А. Поклевского-Козелла, «Кузнечно-прессовый цех» в составе комплекса построек Механического завода «Новый Лесснер», школа Адмиралтейских Ижорских заводов, а также здание больницы с флигелем, входящее в ее состав.

Кроме того, председатель КГИОП Сергей Макаров обратил внимание членов рабочей группы, что необходимо решить вопрос о статусе двенадцати объектов культурного наследия, расположенных на линии Шлиссельбургского шоссе: бывших зданий богадельни, волостного правления, торговой лавки, доходных домов владельцев кирпичных заводов Захаровых — эксперты предложили включить в реестр только часть из них.

Макаров также предложил придать статус достопримечательного места всей территории в устье реки Ижоры и включить сохранившиеся исторические здания в предмет охраны. Члены рабочей группы поддержали это предложение, положившись на то, что сохранившаяся историческая застройка и замощенная булыжником дорога представляют ценность не по отдельности, а как целостная историческая среда.