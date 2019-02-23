В Петербурге появится сразу шесть новых памятников архитектуры
Список петербургских архитектурных достопримечательностей пополнится новыми зданиями. Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга порекомендовал включить в реестр памятников регионального значения сразу шесть сооружений Петербурга, возведенных в начале прошлого века.
Новыми объектами регионального значения станут корпус кондитерской фабрики «Ландрин», здание Академии легкой промышленности, особняк В.А. Поклевского-Козелла, «Кузнечно-прессовый цех» в составе комплекса построек Механического завода «Новый Лесснер», школа Адмиралтейских Ижорских заводов, а также здание больницы с флигелем, входящее в ее состав.
Кроме того, председатель КГИОП Сергей Макаров обратил внимание членов рабочей группы, что необходимо решить вопрос о статусе двенадцати объектов культурного наследия, расположенных на линии Шлиссельбургского шоссе: бывших зданий богадельни, волостного правления, торговой лавки, доходных домов владельцев кирпичных заводов Захаровых — эксперты предложили включить в реестр только часть из них.
Макаров также предложил придать статус достопримечательного места всей территории в устье реки Ижоры и включить сохранившиеся исторические здания в предмет охраны. Члены рабочей группы поддержали это предложение, положившись на то, что сохранившаяся историческая застройка и замощенная булыжником дорога представляют ценность не по отдельности, а как целостная историческая среда.
Производственные здания кондитерской фабрики товарищества «Ландрин» на Большом Сампсониевском проспекте, 77 были построены в 1911-1912 годах по проекту архитектора Л. Серка. В послевоенное время фабрика была переименована в Ленинградскую кондитерскую фабрику имени Микояна, а с 1965 года стала головным предприятием Ленинградского производственного объединения кондитерской промышленности имени Крупской.
Здание Академии легкой промышленности на Суворовском проспекте, 50-52 возведено в 1934-1937 годах архитекторами Хряковым, Абросимовым и Поляковым — яркий представитель сталинского неоклассицизма. В 2001 году КГИОП внес Академию в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
Особняк В.А. Поклевского-Козелла появился в Петербурге на улице Якубовича, 4 в 1902 году по проекту В. Молокова, а в 1951-1952 годах, про проекту архитектора Татьяны Беленькой, получил надстройку этажей и изменение внешнего вида фасада. В 2001 году также включен в реестр КГИОПа.
Механический завод «Новый Лесснер» был возведен в 1914 году к стиле конструктивизма на Большом Сампсониевском проспекте. Позже в здании расположился машиностроительный завод имени Карла Маркса, а также цех предприятия «Ленформаш». В 2012 году в нем произошел крупный пожар.
Ижорские заводы были основаны по приказу князя Меншикова в 1710-1722 годах. Комплекс зданий находится в Колпино. В номенклатуре предприятия — оборудование для атомной энергетики, в том числе корпуса ядерных реакторов и нефтехимического комплекса, металлургические полуфабрикаты из сталей со специальными свойствами, мостовые и дорожные металлоконструкции, сварочные электроды и флюсы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.