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В петербургской квартире обнаружили исторические росписи в стиле модерн

При ремонте в одной из петербургских квартир найдены исторические росписи в стиле модерн, выполненные в начале ХХ века. Рисунки сделаны на тканевой основе, поверх которой нанесли грунт и краску с трафаретными орнаментами.

  • Фото: @maax_sf

     

 

Как отмечает петербуржец Максим Косьмин, на одной стене есть росписи и раннего, и позднего модерна. 

«Очевидно, росписи просто выбрали из какого-нибудь европейского каталога, едва ли это индивидуальная работа», — добавил он.

Владельцы квартиры хотят обновить и сохранить исторический орнамент. Отделку обнаружили в доме, расположенном в Коломне. 

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