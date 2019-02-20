В Петербурге коты затопили соседей — животные несколько месяцев живут одни

Петербуржец Артемий Кондрашин сообщил, что его затопили коты, живущие этажом выше. Вода достигла еще нескольких квартир, пишет «Бумага»

Коты живут одни уже несколько месяцев, потому что их хозяйка умерла и квартира опечатана. Сотрудники ЖКС предполагают, что животные хотели пить и смогли самостоятельно открыть смеситель на кухне.

Кондрашин сообщил журналистам, что хозяйка жилплощади незадолго до смерти выписала оттуда всех своих родственников и переписала завещание «на каких-то попов». Теперь решать, кому достанется квартира, будет решать суд. Что станет с котами — неизвестно.