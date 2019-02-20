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В Петербурге эвакуируют корпусы ИТМО и СПбГУ

20 февраля в Петербурге в очередной раз эвакуировали здания ИТМО: на Кронверкском проспекте, 49, в переулке Гривцова, 14, на Биржевой линии, 14, в Вяземском переулке 5-7, на Песочной набережной, 14. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

  • Фото: ДТП и ЧП

 

По информации «Фонтанки», а почту вуза пришло письмо с угрозой от «Володи Путина». Денег он не просит, но предупреждает, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу». 

Через некоторое время эвакуировать пришлось здание Двенадцати коллегий — там находится корпус СПбГУ. Лекции пришлось прервать из-за сообщения о минировании. 

18 февраля сообщение о заминировании поступило в центральный офис сети ресторанов Макдоналдс — почти все заведения пришлось эвакуировать. До этого в Петербурге выводили людей по всему городу — угрозы приходили «от президента».


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