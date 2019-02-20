В Петербурге эвакуируют корпусы ИТМО и СПбГУ

20 февраля в Петербурге в очередной раз эвакуировали здания ИТМО: на Кронверкском проспекте, 49, в переулке Гривцова, 14, на Биржевой линии, 14, в Вяземском переулке 5-7, на Песочной набережной, 14. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации «Фонтанки», а почту вуза пришло письмо с угрозой от «Володи Путина». Денег он не просит, но предупреждает, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу».

Через некоторое время эвакуировать пришлось здание Двенадцати коллегий — там находится корпус СПбГУ. Лекции пришлось прервать из-за сообщения о минировании.