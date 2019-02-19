Петербуржцев предупредили о ветре и дожде во вторник

Синоптики гидрометцентра сообщили, что во вторник, 19 февраля, в Петербурге будет облачная погода с прояснениями. Утром и вечером возможны осадки — мокрый снег с дождем.

Порывы ветра достигнуть 5 метров в секунду, атмосферное давление будет постепенно понижаться в течение всего дня. Температура воздуха прогреется до +4 градусов.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах и просят быть внимательнее. Отмечается, что плюсовая температура продержится в городе всего два дня — уже в четверг горожан ждет похолодание.

Напомним, в январе 2019 года количество осадков в Петербурге превысило норму два раза. Солнце светило почти 10 часов, то есть в семь раз больше, чем в декабре.