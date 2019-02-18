Отапливаемые улицы и многоразовая гранитная крошка: как справляются со снегом и льдом в Хельсинки

Этой зимой в Петербурге развернулась настоящая драма: город завалило снегом и покрыло льдом, горожане массово получают травмы, двое погибли. Однако в самом похожем по климатическим условиям на Петербург европейском городе Хельсинки этого не происходит. «Собака.ru» решила выяснить, как выживают зимой в столице Финляндии.

Уборка снега В Хельсинки ответственность за уборку снега поделена между городскими властями и частными компаниями. Техническое обслуживание улиц в городе организует Департамент общественных работ: убираются основные и часто используемые общественным транспортом улицы, а также небольшая часть жилых, которым иногда приходится ждать снегоочистители дольше обычного, но это, как правило, занимает не более трех дней после снегопада. В основном все работы производят ночью, чтобы грузовики не блокировали движение транспорта. План обслуживания отправляется в виде текстовых сообщений на мобильные телефоны – эта услуга предоставляется жителям бесплатно. На улицах также устанавливают таблички, предупреждающие, что водителям необходимо переместить свой автомобиль на другую сторону улицы для лучшей чистки тротуара. В случае, если объявление не подействовало, мешающий автомобиль может быть эвакуирован, за что водителю придется заплатить 85 евро. Если владелец физически не может переместить машину, которая была припаркована на улице до того, как был объявлен запрос на переезд, то плата не взимается.

Чисткой тротуара от снега в жилых районах занимаются частные компании со строгой системой обслуживания. У них есть ограничения по площади уборки, поэтому каждый квадратный метр оплачивается отдельно. Кроме того, если вы вовремя не внесли абонентскую плату, как за интернет, то вас и ваш дом оставят утопать в снегу. Зато компания дает гарантию качественной и профессиональной уборки: если горожанин упал и получил травму на территории, которая должна была быть очищена, то обслуживающая компания выплатит ему компенсацию. Саму же компанию ждут неприятности в виде суда и возможного лишения лицензии.

Теплые тротуары и гранитная крошка Тротуар с электрическим отоплением впервые появился в Хельсинки в 1998 году. Как рассказали «Собака.ru» сотрудники института Финляндии в Санкт-Петербурге, сегодня к теплым улицам относятся Aleksanterinkatu, Keskuskatu и Pohjoisesplanadi. Там нет льда даже в самые холодные дни года: снег падает на тротуар, превращается в воду и стекает в городскую канализацию. Под плиткой проложены обогревающие трубы, отопление которых контролирует компьютер в зависимости от температуры воздуха на улице. На территории 750 квадратных метров тротуара система позволяет растопить 3 см свежевыпавшего снега за час.

Тротуары в Хельсинки посыпают гранитной крошкой. За долгую холодную зиму на улицах из нее образуется толстый слой гранита, камешки которого часто застревают в подошве обуви горожан. Когда становится ясно, что снегопадов больше не будет, службы ЖКХ начинают чистить тротуары специальной ручной техникой, похожей на газонокосилки. С ее помощью работники тщательно собирают мелкий гранит в одну горку, после чего приезжает машина, которая смачивает его водой. Это нужно для того, чтобы собрать крошку без пыли. После ее увозят, отмывают от грязи и хранят до следующей зимы для повторного использования. В Хельсинки измельченный гранит обильно используют на дорогах с уплотненной снежной коркой, он способствует более качественному сцеплению колес с дорогой, чем речной песок. Также им посыпают сложные участки дороги, например, перекрестки, въезды на мосты и тротуары, на которых образовывается лед.

Финская национальная дорожная администрация уделяет особое внимание изучению состояния дорог, поэтому в Хельсинки плохо убранная территория редко может стать причиной для ДТП. Водитель должен выбирать скорость движения, отталкиваясь от погодных условий – для этого на обочинах стоят специальные термометры, показывающие температуру дорожного покрытия «tie» и воздуха «ilma». Почти по всей Финляндии установлены камеры, которые показывают дороги горожанам и передают информацию об их состоянии властям. Таким образом дорожники знают, где начинается снегопад, могут заблаговременно выехать на потенциально опасное место и предотвратить снежно-ледовые проблемы.

София Коловская Иллюстратор, живет в Хельсинки два года Пару недель назад приезжала домой в Петербург – я утопала в снегу по колено! В Финляндии, безусловно, убирают в разы лучше, чем в России. Постоянно снег счищают по ночам, конечно, у нас тоже есть снежные холмы, но по размеру они не похожи на Эверест, в отличие от петербургских. На удивление в Хельсинки почти нет свисающих с крыш домов сосулек, отчего я не боюсь, что мне что-то упадет на голову. Иногда и у нас бывает так же скользко, когда все улицы покрыты льдом. В целом, тут бывает по-разному, например, улицы у нас действительно убирают лучше, но когда был сильный снежный шторм недели две назад, трамваи регулярно застревали в снегу, потому что они слишком низкие.

Анастасия Ращупкина Студентка, живет в Хельсинки год С первым снегом по всему городу ездит снегоуборочная техника, если она до каких-то мест не добирается, то туда отправляются рабочие. А недавно видела специальный трамвай, который расчищает от снега пути. У нас переменчивая погода: сначала выпало много снега, потом грянули морозы, после чего все растаяло и снова замерзло. В этот период, конечно, никто не поскупился, поэтому техники, разбрасывающей там и тут гранитную крошку, было много. Конечно, бывают такие резкие перепады температур, что даже самая умная и организованная машина не помогает, но на этот случай можно купить для обуви резиновые «браслеты» с шипами. Люди их часто носят, чтобы ноги себе не переломать. В Хельсинки улицы идут то вверх, то вниз, отчего зимой крайне опасно передвигаться. Но и здесь финны позаботились и установили на зданиях перила, чтобы на таких «горках» было безопаснее.