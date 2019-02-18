Власти Петербурга работают над приложением для жалоб на снег и наледь
Представители Смольного сообщили, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и комитет по информатизации начали разработку мобильного приложения для жалоб на снег и сосули.
Ожидается, что с помощью этого сервиса может будет автоматизировать процесс привлечения коммунальщиков к административной ответственности, а также собирать актуальную информацию о состоянии территорий. По словам чиновников, это приложение смогут использовать как представители ГАТИ, так и обычные горожане.
Также в Смольном заявили, что уже с февраля используют беспилотный летательный аппарат для отслеживания наледи на крышах.
Всю зиму горожане жалуются на огромное количество снега и наледи на улицах города. В январе врио губернатора Александр Беглов отчитал чиновников за бездействие и раздал всем лопаты со своим именем, которые быстро стали новым петербургским мемом. Тем не менее, от снега они не сильно помогли.
В начале февраля ситуация стала критической — несколько сотен граждан пострадали из-за гололедицы, а в результате падения глыбы льда с крыши химико-фармацевтического университета погиб 23-летний студент Бабурбек Очилов.
В качестве протеста против плохой уборки снега люди они заваливаются сугробами двери ТСЖ и приносят мешки снега к дверям комитета по благоустройству. Одна супружеская пара не выдержала и подала в суд на чиновников, с просьбой признать их бездействие преступным.
Ряд петербургских депутатов и историк Лев Лурье заявили, что в городе необходимо ввести чрезвычайное положение, а к уборке снега привлечь МЧС и российскую армию, так как чиновники не могут справиться самостоятельно.
Несколько уличных художников посвятили ситуации со снегом свои работы: на Дегтярной улице появился тонущий в снегу Титаник, а Арт-группа «Явь» нарисовала «Большой ковш», потому что одной лопатой Петербургу уже не помочь.
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