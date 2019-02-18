Власти Петербурга работают над приложением для жалоб на снег и наледь

Представители Смольного сообщили, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и комитет по информатизации начали разработку мобильного приложения для жалоб на снег и сосули.

Ожидается, что с помощью этого сервиса может будет автоматизировать процесс привлечения коммунальщиков к административной ответственности, а также собирать актуальную информацию о состоянии территорий. По словам чиновников, это приложение смогут использовать как представители ГАТИ, так и обычные горожане.

Также в Смольном заявили, что уже с февраля используют беспилотный летательный аппарат для отслеживания наледи на крышах.