СМИ: об опасности обрушения корпуса ИТМО на улице Ломоносова уже было известно в мае 2018 года

Здание корпуса ИТМО на улице Ломоносова, 9 находилось в аварийном состоянии еще до момента обрушения. Как стало известно изданию «Коммерсантъ», аварийное состояние перекрытий этажей было зафиксировано в проекте ремонта здания уже в мае 2018 года, выполненном ООО «СПБпроект-реставрация». Напомним, в 17:19 в корпусе пятиэтажного здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 произошло обрушение крыши. Кровля, падая, снесла перекрытия четвертого, третьего и второго этажей, проломив перекрытие первого.

Об «опасности обрушения» перекрытий этажей, а также «ограниченной работоспособности» несущих конструкций памятника архитектуры говорится в проекте его ремонта, датируемом маем 2018 года. Проведение работ по устранению дефектов было запланировано «в эксплуатируемом здании». В документации аукциона на «выполнение работ по ремонту помещений в здании физико-технического факультета», который прошел 31 января этого года, сказано о том, что ремонт корпуса факультета ИТМО был предусмотрен весной прошлого года.

В обследовании технического состояния конструкций говорится о том, что перекрытия первого и второго этажей корпуса находятся в «аварийном состоянии» — повреждения и деформации свидетельствуют «об исчерпании несущей способности и опасности обрушения». «Несущие деревянные балки перекрытия 2-го этажа в местах опирания на внутренние и наружные кирпичные стены имеют следы поражения гнилью, прочность древесины снижена, выявлена полная деструкция древесины приопорных участков балок», — говорится в документе.

Среди дефектов конструкции здания указаны «частичная деструкция древесины главных несущих балок перекрытия 1-го этажа в местах заделки в кирпичные стены», «продольные сквозные трещины» в деревянных главных балках перекрытия 1-го этажа «в местах опоры деревянного настила, воспринимающего нагрузки от конструкции пола и веса оборудования», замачивание участков стен атмосферными осадками, разрушение кирпичной кладки из-за замерзания и оттаивания, «глубокие косые трещины 5-15 мм, косые трещины в местах опоры главных балок, над арочными проемами, по швам, глубокие вертикальные трещины». Также выявлено нарушение технологии работ по современной «пробивке дверных проемов в кирпичных стенах», снижение несущей способности кирпичного простенка между помещениями. Зафиксирован моральный износ деревянных каркасных перегородок, отсутствие жесткого узла примыкания к кирпичным стенам.

При всем выявленном дефектном состоянии объекта, в документе говорится — опасность «внезапного разрушения» отсутствует и эксплуатация здания возможна, но «при мониторинге его технического состояния либо восстановлении или усилении конструкций». К документу приложены фотографии поврежденных участков с указанием возможных причин износа конструкций — например, длительное отсутствие капитального ремонта, протечка кровли, а также диагональная трещина на одном из опорных столбов между арочными проемами.

Площадь помещений, нуждающихся в ремонте, составляла 268,7 кв. метров. МЧС сообщает, что при обрушении здания пострадала площадь в размере 885 кв. метров.