МЧС: при обрушении крыши в корпусе ИТМО эвакуирован 81 человек, пострадавших нет

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что при обрушении крыши в корпусе ИТМО на улице Ломоносова, 9 эвакуирован 81 человек, пострадавших нет. Ректор ВУЗа Владимир Васильев также подтвердил, что людей под завалами не было.

В корпусе Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 около 17:40 обрушилась крыша и перекрытия четвертого и пятого этажей. Обрушившаяся кровля протаранила перекрытия четвертого, третьего, второго этажей.

«По уточненным данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17.19. Эвакуирован 81 человек — студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются», — сообщает «Интарфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Ранее сообщалось, что предварительной причиной обрушения стали ремонтные работы, проводимые в здании.