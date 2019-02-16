«Есть компьютер айбиэм, в нем ответы на вопросы»: Шнуров отреагировал на скандал между Друзем и Бером

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» и победитель премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергей Шнуров отреагировал на скандал между Ильей Бером и Александром Друзем. Музыкант опубликовал в своем Instagram стихотворение , в котором выразился насчет обвинения знатока в попытке подкупа и мошенничестве.

В своем Instagram Шнуров традиционно опубликовал шуточное стихотворение, в котором упомянул главного «обвинителя» — главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера, а также ее ведущего Дмитрия Диброва.

«Есть компьютер айбиэм, в нем ответы на вопросы, знатоки ж на букву эМ делают на всем бабосы. А компьютер просто так, данные в себя грузя. Оказался не простак Бер и потопил Друзя», — написал музыкант. Он также дал оценку человеческим качествам «знатока» шоу Александра Друзя, которого и обвинили в попытке подкупа на шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Напомним, 12 февраля Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале». Магистр интеллектуального шоу прокомментировал обвинения в попытке подкупа главреда программы — Ильи Бера. Знаток утверждает, что все было наоборот — это его хотели подкупить. Позже СМИ сообщили, что Первый канал отстранил обоих участников скандала от работы над программами. Конфликт главного редактора и знатока считают неэтичным и недопустимым. Руководство канала уверено, что обеим программам нанесен репутационный вред.