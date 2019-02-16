Видео дня: с крыши дома на Невском проспекте хлещет кипяток

Потепление, пришедшее в Петербург в начале февраля, постепенно разрешает проблему заснеженных и обледеневших тротуаров. Однако субботним утром в городе стало слишком «жарко» — с крыши дома на Невском проспекте, 130 заметили льющийся кипяток. Видео необычного «дождя» появилось в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Горожане предполагают, что таким образом коммунальщики решили избавляться от ледяной корки на кровле здания. В комментариях сомневаются насчет температурной опасности льющейся с крыши воды, однако активисты уверяют — да, это именно кипяток. «В процессе контакта со льдом крыши и падением с высоты он, конечно, становился менее горячим, но никто не рисковал подходить близко», — отвечают в сообществе.

Кипяток лился на тротуар и препятствовал движению пешеходов. Судя по видео, фантанирующий участок огорожен не был. «Вот значит почему квартплата за отопление выросла!», «Идея мне нравится, и смывать грязь полезно. Но воплощение как всегда…», «Я же подавала эту идею, когда скалывали лед и сбрасывали снег, чтобы не дырявили железо! Значит, мне премию должны. Применили только это не по погоде. Шоу мастеров! Ну, значит, нас читают и берут на вооружение, что уже отрадно», — реагируют петербуржцы.

Напомним, из-за сложившийся ситуации вокруг уборки города от погодного ненастья уже пострадали люди — в начале февраля на Аптекарском проспекте в Петроградском районе Петербурга на группу людей рухнула глыба льда. Спустя несколько дней с крыши дома на Загородном проспекте, 17 на 9-летнюю девочку упала глыба льда. В это же время упавшая льдина разбила сразу восемь машин. На происходящее реагируют деятели искусства и просто неравнодушные — петербургский художник Duran создал комикс по петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега.