Петербуржцев предупредили об эвакуации автотранспорта в центре города

С 21:00 10 февраля до 7:00 11 февраля на центральных улицах Петербурга начнется эвакуация автомобилей, которые владельцы оставили на дорогах в тех местах, где запланирована уборка снега и наледи.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, к вечеру уборка дорог и тротуаров от снега начнется на Большой Морской и Малой Морской улицах, Почтамтской улице, улице Якубовича, в переулке Антоненко и на проспекте Римского-Корсакова. Ведомство предупреждает петербуржцев о том, что автотранспортные средства, оставленные на дорогах вдоль этих улиц, будут эвакуировать или перемещать на соседние участки.

В случае, если транспортное средство все-таки подверглось перемещению, узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону диспетчерской службы ГУП «Центра экономической безопасности»: 680-33-33.

Напомним, чиновники Петербурга проводят активные выходные — в субботу, 10 февраля, они вышли на улицы города, чтобы очистить дороги и тротуары от снега и наледи. В воскресенье они продолжают «генеральную уборку».