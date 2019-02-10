Петербургские чиновники провели выходные за уборкой улиц от снега

Чиновники Петербурга проводят активные выходные — в субботу, 10 февраля, они вышли на улицы города, чтобы очистить дороги и тротуары от снега и наледи. В воскресенье они продолжают «генеральную уборку» — как сообщает пресс-служба администрации города, более 35 тысяч человек во главе с врио губернатора Александром Бегловым принимают участие в уборке улиц.

В субботу на уборке улично-дорожной сети Петербурга были задействованы 1334 единицы спецтехники, на уборке внутриквартальной территории — 976 единиц. В ходе субботника вместе с государственными служащими и сотрудниками подведомственных городу учреждений уборку вели штатные и привлеченные дворники — по официальным подсчетам администрации их было 9741 человек. По итогам проведенной в субботу работы от снега и наледи очищены 233 улицы и 656 дворов.

По сообщению «Фонтанки», около 20 человек собрались на углу Малодетскосельского проспекта и Бронницкой улицы, у школы №522. Это сотрудники комитета инвестиций, которые вышли на «мужской воскресник» — в субботу очищением территорий занимались женщины. Лопат хватило не всем, так как пришло в два раза больше желающих, чем это планировалось.

На масштабные уборочные работы вызывали не только добровольно — некоторые горожане сообщали о призывах под угрозой увольнения. «Сегодня в «добровольно -принудительном порядке» и под угрозой увольнения медперсонал поликлиник №86 и 59, а также женской консультации №39 выгнали для уборки снега на прилегающих к ним территориях. Женщины в основном пожилого возраста. Зачем так издеваться над людьми? Кому из руководства этих поликлиник захотелось таким образом покрасоваться за чужой счет, а потом отрапортовать наверх о добровольном субботнике?», — размышляет петербурженка в интервью изданию.

По подсчетам администрации Петербурга, за период проведения зимнего субботника в Санкт-Петербурге полностью и частично очищены 1 629 крыш, было вывезено 32 850 кубометров снега. Работы проходят с 9:30 до 15:00 в разных районах города. Петербуржцы и чиновники не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают орудовать лопатами и ломами.