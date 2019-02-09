В Петербурге появился стрит-арт об опасности сосулей по мотивам блокадных надписей

В городе появился новый стрит-арт — таблички, предупреждающие об опасности сосулей, выполненные по мотивам блокадных надписей. «Граждане! При врио А. Беглове эта сторона тротуара наиболее опасна!», — гласит надпись.

Работа выполнена по мотивам надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улице наиболее опасна». Такое предупреждение наносили с помощью трафарета на дома Петербурга в годы блокады. Одна из таких надписей сохранилась по сей день — на стене дома №14 на Невском проспекте. Примечательно, что современная интерпретация также появилась на главной транспортной артерии города — на Невском проспекте, 106.

В комментариях петербуржцы замечают, что такой стрит-арт приходится «нормально, конкретно и по существу». Нашлись и работники, занимающиеся уборкой крыш в данный момент. «Мы, высотники, снег чистим. Правда, не успеваем. Всем людей не хватает, берут уже не квалифицированных. Многие уходят. Деньги задерживают, платят мало. Пока до работяги дойдет — все распилят. Так что причины где-то там, сверху», — рассказывает в комментариях Алексей Попов.

В городе продолжают сбивать сосули и очищать кровлю от снега и наледи. Для «Собака.ru» петербурженка Дита Дежинская рассказала о том, что в доме на Пестеля, 7 коммунальщики разбили окна и отбили кусок декоративной вазы на фасаде здания в процессе выполнения очистительных работ. Всю неделю петербуржцы массово жалуются на протекающие крыши — за это время в аварийные службы города поступили тысячи звонков с просьбой решить проблему.

Напомним, в городе все чаще появляется социальный стрит-арт. В Петербурге появились несколько граффити с призывом к врио губернатора Александру Беглову «убрать сосулю» и «прибрать двор». Уличный художник Миша Маркер создал новую работу в центре Петербурга, посвященную ситуации с уборкой городских улиц. А некоторые петербуржцы решают взять проблему в свои руки — жительница «Академ-парка» кинула клич в группу дома в социальной сети и предложила самостоятельно организовать уборку территорий от снега. От сосулей и снега, падающих с крыш, уже пострадали люди — несколько сотен граждан пострадали из-за гололедицы, а в результате падения глыбы льда с крыши химико-фармацевтического университета погиб 23-летний студент Бабурбек Очилов. Проректора вуза уже задержали.