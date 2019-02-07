В Петербурге запустят новый регулярный маршрут электробусов

В марте 2019 года «Пассажиравтотранс» запустит в Петербурге первый регулярный маршрут электробусов. Они будут ходить по маршруту № 128 — от Наличной улицы (Васильевский остров) до Аптекарской набережной (Петроградская сторона).

Протяженность маршрута — 17 километров. Электробусы будут заряжать по ночам в автопарке, который находится в Коломягах. Покупка 10 транспортных средств обошлась в 214 миллионов рублей.

В течение всего года в «Пассажиравтотрансе» будут изучать экономическую составляющую проекта и показатели работы электробусов при низких температурах. Затем компания примет решение, закупать ли новую партию.