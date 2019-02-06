Петербург ожидает резкое похолодание, а затем потепление

Ближайшие несколько дней Петербург ожидают резкие перепады температур, сообщают синоптики.

6 февраля днем температура будет около –1 градуса, но вечером значительно похолодает. Уже 7 февраля в городе и Ленобласти столбик термометра опуститься до –17 градусов. Возможны снегопады и слабые метели.

Уже днем в четверг потеплеет до –4 градусов, а в пятницу температура и вовсе составит +1 градус. Снегопады продолжаться, а на дорогах всё также ожидается гололедица. Из-за плохой уборки города от снега и наледи петербуржцы уже подали на Смольный в суд.