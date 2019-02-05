Петербуржцы жалуются на сильный запах газа по всему городу — эвакуированы несколько школ

5 февраля жители Петербурга пожаловалось на сильный запах газа по всему городу. По данным «Фонтанки», жалобы поступают из Петроградского, Василеостровского, Красносельского и Приморского районов.

«Опять резкий неприятный запах, похожий на запах газа или сероводорода. Сколько можно травить людей? Неужели это нельзя прекратить?» — пишут горожане.

Из-за запаха эвакуированы несколько школ , 2-й медицинский колледж и экономический колледжи. МЧС проводит проверку, но точные источники запаха установить пока не удалось. Несколько оперативных бригад возьмут пробы воздуха на загазованность.