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На Крестовском построят новую спортивную арену

«Газпром» собирается построить на Крестовском острове в Петербурге еще один спортивный объект. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет стоить 519 млн рублей. 

Заказчиком работ по строительству является компания ООО «Газпром инвестгазификация», генподрядчиком — ООО «Межрегионгаз Технологии». Спортивное сооружение возведут по адресу проспект Динамо, д. 44 лит. А. Это территория комплекса построек стадиона «Динамо», которая входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

Новый одноэтажный комплекс будет площадью 4 тысячи кв.м.  и рассчитан на 120 человек. Там будет тренажерный зал, зал для аэробики и ледовая арена. Строительство должны закончить к 2020 году. 

 


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