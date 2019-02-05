На Крестовском построят новую спортивную арену

«Газпром» собирается построить на Крестовском острове в Петербурге еще один спортивный объект. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет стоить 519 млн рублей.

Заказчиком работ по строительству является компания ООО «Газпром инвестгазификация», генподрядчиком — ООО «Межрегионгаз Технологии». Спортивное сооружение возведут по адресу проспект Динамо, д. 44 лит. А. Это территория комплекса построек стадиона «Динамо», которая входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

Новый одноэтажный комплекс будет площадью 4 тысячи кв.м. и рассчитан на 120 человек. Там будет тренажерный зал, зал для аэробики и ледовая арена. Строительство должны закончить к 2020 году.