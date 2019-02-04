В понедельник в Петербурге ожидается тепло и снег

В понедельник, 4 февраля, в Петербурге ожидают сильный и мокрый снег. При этом будет достаточно тепло — воздух прогреется до +1 градуса.

МЧС предупреждает пешеходов и водителей о гололедице на дорогах. Горожанам необходимо быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

В воскресенье, 3 февраля, Петербург в очередной раз завалило снегом. Зима этом году побила рекорды января 2011. На сегодняшний день снега в городе выпало больше, чем восемь лет назад. Комитет по благоустройству сообщает, что это еще не предел.