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В понедельник в Петербурге ожидается тепло и снег

В понедельник, 4 февраля, в Петербурге ожидают сильный и мокрый снег. При этом будет достаточно тепло — воздух прогреется до +1 градуса. 

МЧС предупреждает пешеходов и водителей  о гололедице на дорогах. Горожанам необходимо быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. 

В воскресенье, 3 февраля, Петербург в очередной раз завалило снегом. Зима этом году побила рекорды января 2011. На сегодняшний день снега в городе выпало больше, чем восемь лет назад. Комитет по благоустройству сообщает, что это еще не предел.


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