Ботанический сад Петра Великого распродает излишки растений

Ботанический сад Петра Великого организовал магазин по продаже излишков растений. Он начинает свою работу по выходным — каждый желающий может пополнить свою домашнюю оранжерею частью коллекции сада.

С полудня до пяти часов вечера петербуржцы могут посетить магазин излишков растений и приобрести растения из фонда Ботанического сада им. Петра Великого. В это время для покупателей будет открыта дверь конца Субтропического маршрута под аркой.

Однако пресс-служба сообщает, что ждать «чудес» не стоит — в основном на продажу уходят те экземпляры, которых в фонде в избытке. «Зато бывают экзоты, которые больше взять негде», — обещают администраторы сада.

Они также напоминают, что спрашивать о наличии того или иного вида растений не стоит, так как оперативной информацией в администрации не владеют. Также сообщается, что уже сейчас там можно купить, например, шизобазисы или литопсы.

Напомним, в декабре в Ботаническом саду им. Петра Великого раньше времени расцвели камелии. Цветы распустились уже в конце первой недели декабря, хотя обычно это происходит ближе к Новому году. А еще посмотрите, как весной прошлого года в саду прошел фестиваль цветения сакуры «Сакура Мацури» — в нашей подборке.