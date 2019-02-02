Фото дня: в центре Петербурга горожане слепили снежных Петра I и Елизавету Петровну

На улице Восстания в Петербурге появился необычный арт-объект — снежные скульптуры Петра Первого и Елизаветы Петровны. Их авторы — петербуржцы Инна и Роман Кузьмины.

Это не первая работа снежных скульпторов. Ранее они создали бюст Александра Пушкина в Александровском парке, лепили различные скульптуры в парке у Смольного. Единственная проблема таких инсталляций — недолговечность. «Лепит, в основном, Роман — я ему помогаю», — поделилась деталями процесса Инна Кузьмина.

«В этот раз нам очень повезло с погодой. Надеюсь, недельку, как минимум, скульптуры постоят. Будем выходить, подкрашивать их, улучшать периодически. Елизавете Петровне сделали «драгоценные камни» — кто-то даже попытался их оторвать. Наверное, подумал, что настоящие», — рассказала петербурженка в интервью для 78.ru.

Процесс создания снежных Петра Первого и Елизаветы Петровны занял несколько дней. Идея расскрасить скульптуры у пары художников появилась буквально месяц назад. По словам Кузьминых, процесс оказался необычным — снег принимает фактуру бумаги или папье-маше, а сама скульптура становится похожа на деревянную или гипсовую статуэтку. Увидеть необычные арт-объекты можно во дворе гимназии №209 на улице Восстания, 6а.