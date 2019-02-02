СМИ: ученица петербургской спецшколы получила сотрясение мозга после того, как ее ударила учительница

Ученица петербургской коррекционной школы №13 для детей с ограниченными возможностями здоровья получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По словам восьмилетней школьницы, это стало следствием удара, полученного от рук ее учительницы. Об этом пишет «Фонтанка» без указания источника.

Об инциденте стало известно около полудня 1 февраля. Первоклассница попала в руки медиков, которые диагностировали у нее ушиб лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга — отметим, что последний диагноз дежурный и ставится при головной боли у ребенка. В настоящее время восьмилетняя ученица находится на больничном.

По версии мамы девочки, которая написала заявление в полицию, учительница продленного дня дала ей «сильный подзатыльник». Пятидесятилетний педагог, совершивший подобное, свою вину не признает и утверждает, что не била ребенка. Она также была опрошена сотрудниками правоохранительных органов. Директор школы №13 Анна Казакова никак не прокомментировала ситуацию.

На данный момент проверить факт совершения правонарушение невозможно — в том месте, где это произошло, нет камер видеонаблюдения. В понедельник органы правопорядка планируют опросить других учеников коррекционной школы.

«В настоящий момент в школе проводится служебное расследование, работают правоохранительные органы. Если подтвердится информация о том, что травму ребенку нанес воспитатель группы продленного дня, администрация примет соответствующее решение», — отреагировал на инцидент Комитет по образованию Санкт-Петербурга.