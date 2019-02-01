Школьники в Петербурге избивали прохожих и снимали это на видео

По данным 78.ru , молодые люди учатся в восьмом классе одной из школ Красносельского района. Администрация и родители уже в курсе произошедшего. Школьники публиковали ролики в интернете и хвастались перед одноклассниками избиениями. В драках участвовало четыре человека, им всем по 14 лет.

Петербургские подростки избили нескольких мужчин и засняли это на видео. Как сообщают СМИ, школьники били бездомных.

Прокуратура заявила, что проверит все органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений Краносельского района, а затем примет решение о регулировании ситуации. Такж подростками заинтересовались в Следственном комитете.

По данным Telegram-канал Mash полиция поговорила с подростками, и «воспитание на этом закончили».