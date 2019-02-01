В январе солнце светило в Петербурге почти 10 часов

В январе в Петербурге было почти в семь раз больше солнечного света, чем в декабре, говорит главный синоптик города Александр Колесов. Солнце светило около десяти часов за весь месяц. Также в январе можно было наблюдать необычное природное явление — гало, которое появляется при сильно морозе.

В общей сложности горожанам выпало 9 солнечных дней из 31. Напомним, в первом зимнем месяце свет радовал петербуржцев всего 90 минут — 12 и 13 декабря.

Горожане завели специальный паблик в соцсети «ВКонтакте», чтобы считать ясные дни. Группа называется «В Петербурге всегда солнечно».