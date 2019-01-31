В Петербурге объяснили, чем сосули отличаются от сосулек

В Петербурге обеспокоены ростом количества сосулек в городе — они вытесняют традиционные петербургские сосули. О том, чем они отличаются, рассказала директор коммунального муниципального предприятия «Петербургкрыши» Артемида Гречова.

«Приглядитесь к сосуле на домах Петроградской стороны: они солидные, и, вроде бы, одинаковые, но где-то разные: одни похожи на гранит домов северного модерна: серые и основательные, другие – на легкую Петропавловскую крепость – острые, желтоватые и длинные. Многие из них пахнут корюшкой. А вот те же сосульки совсем другие – быстрые, мелкие, пахнут то лагманом, то пловом, то вообще салом и горилкой. И, главное, всегда внезапны и дорого обходятся, несмотря на их малый размер», — говорит Гречова.

По ее словам, типовая архитектура — главный рассадник сосулек и враг сосуль. Гречова призывает решить эту проблему и уничтожить первые. А сосули необходимо оберегать, но только в специальном музее на Васильевском острове, где наиболее благоприятные условия для их появления.