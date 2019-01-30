«Давайте получать травмы как петербуржцы»: в метро развесили плакаты о плохой уборке улиц
Активисты развесили в петербургском метро плакаты, стилизованные под плакаты «Давайте говорить как петербуржцы». На новых баннерах изображен Александр Беглов и написано «Давайте получать травмы как петербуржцы».
Под графой «Правильно» написаны фразы «Выйти за гречей, упасть и умереть», «Получить сосулей по голове», «Поскользнувшись на льду, подавиться шавермой» и другие.
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https://vk.com/wall-23219128_16776
«Мы решили напомнить горожанам, что власти систематически не выполняют возложенные на них обязанности», — пишут активисты.
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