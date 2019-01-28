В Петербурге прогнозируют эпидемию гриппа

Уже в ближайшую неделю в Петербурге может быть превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом рассказала руководитель отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

«Отмечается динамический рост заболеваемости. Совсем скоро порог будет превышен, но когда именно это произойдет — сказать не может», — заявила Чхинджерия. Она также отметила, что в феврале и марте в городе всегда растет число заболевших.

«Самое главное — при малейших признаках гриппа (высокая температура, сильная головная боль, ломота в суставах и мышцах) немедленно вызывайте врача и ни в коем случае не идите на работу или учебу, в случае необходимости не отказывайтесь от госпитализации», — подчеркивают врачи.

50,8 % петербуржцев в этом сезоне сделали прививки от гриппа.

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