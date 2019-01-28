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В Петербурге демонтируют огромную частную горку, опасную для жизни

Прокуратура Фрунзенского района признала опасной для жизни и здоровья многометровую горку, которая установлена рядом с ТЦ «Рио».

Горку для платных катаний установил на этом месте на улице Фучика индивидуальный предприниматель. При установке он не соблюдал ГОСТ. В результате проверки у конструкции не обнаружили надлежащего выката. 

Как сообщают правоохранители, руководство торгового центра расторгло договор аренды с предпринимателем. В настоящий момент горка не работает и скоро будет демонтирована. 


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