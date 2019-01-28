В Петербурге демонтируют огромную частную горку, опасную для жизни
Прокуратура Фрунзенского района признала опасной для жизни и здоровья многометровую горку, которая установлена рядом с ТЦ «Рио».
Горку для платных катаний установил на этом месте на улице Фучика индивидуальный предприниматель. При установке он не соблюдал ГОСТ. В результате проверки у конструкции не обнаружили надлежащего выката.
Как сообщают правоохранители, руководство торгового центра расторгло договор аренды с предпринимателем. В настоящий момент горка не работает и скоро будет демонтирована.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.