Видео дня: петербуржец устроил «покатушки на ватрушке» по КАДу

Петербуржцы продолжают практиковать экстремальные виды отдыха. В ночь на воскресенье, 27 января, бесстрашный мужчина устроил «покатушки на ватрушке» по КАДу — он привязал приспособление для зимних спусков к машине и на скорости в 100 км/ч «с ветерком» обгонял автомобили.

Видео экстремального лавирования опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как легковой автомобиль с необычным прицепом сзади несется по трассе. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД, а настоящее время ГИБДД проводит проверку инцидента.

«А мне кажется, не в ГАИ надо отправлять видео, а следует показать родителям! Может, было бы стыдно. Его растили, попу вытирали, в школу водили, возможно, дали поучиться в высшем учебном заведении, а не сразу выставили из дома и сказали — работай. Хотя, если бы так было, думаю, не пришло бы на ум такое... Сил бы не было», — размышляют петербуржцы в комментариях под постом.

Некоторые предположили, что такой вид проезда был придуман для того, чтобы обойти штраф за превышение количества пассажиров в машине. «Запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля, других самоходных машин, на грузовом прицепе. Предусмотрен штраф — 300 рублей. При том, что это дешевле, чем если бы в машине уже было 5 человек. А его с этой ватрушкой затолкать на задние сидения — 500 рублей штраф... Так что ребята решили просто сэкономить!», — рассудили комментаторы.