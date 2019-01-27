Видео дня: петербуржец устроил «покатушки на ватрушке» по КАДу
Петербуржцы продолжают практиковать экстремальные виды отдыха. В ночь на воскресенье, 27 января, бесстрашный мужчина устроил «покатушки на ватрушке» по КАДу — он привязал приспособление для зимних спусков к машине и на скорости в 100 км/ч «с ветерком» обгонял автомобили.
Видео экстремального лавирования опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как легковой автомобиль с необычным прицепом сзади несется по трассе. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД, а настоящее время ГИБДД проводит проверку инцидента.
«А мне кажется, не в ГАИ надо отправлять видео, а следует показать родителям! Может, было бы стыдно. Его растили, попу вытирали, в школу водили, возможно, дали поучиться в высшем учебном заведении, а не сразу выставили из дома и сказали — работай. Хотя, если бы так было, думаю, не пришло бы на ум такое... Сил бы не было», — размышляют петербуржцы в комментариях под постом.
Некоторые предположили, что такой вид проезда был придуман для того, чтобы обойти штраф за превышение количества пассажиров в машине. «Запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля, других самоходных машин, на грузовом прицепе. Предусмотрен штраф — 300 рублей. При том, что это дешевле, чем если бы в машине уже было 5 человек. А его с этой ватрушкой затолкать на задние сидения — 500 рублей штраф... Так что ребята решили просто сэкономить!», — рассудили комментаторы.
19 января другие экстремалы прокатились на ватрушке по Невскому проспекту. Они выбрали более светлое время суток и сняли видеоотчет о том, как «с ветерком» совершили проезд по улице Восстания и части Невского проспекта, а также реакцию прохожих на произошедшее. «Создали максимально шума около Стокманна. Это только начало. Пранкую, где хочу, законом не запрещено», — подписали пост молодые люди.
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Создали максимум шума около Стокманна . Братва , это только начало ❤️😘 @vikki__bunny Напишите слово « БОМБА» по одной букве , так чтоб вас ни кто не перебил, я выборочно сделаю пиар. Самому активному 500р на карту + пиар ещё одному ⠀ #невскийпроспект #максимум #шума#шумахер#ватрушка#топ#восстание#стокманн#галерея#реакции#людей#бомба#взорвал#инст#liketime#goodmorning#санктпетербург#спб#питер#spb#saintpetersburg#❤️#люблю#всех
Напомним, осенью прошлого года в Петербурге появились экстремалы-стропоходы. Они натягивали канаты между многоэтажными домами и через каналы, прогуливаясь по ним, тем самым заставляя хвататься свидетелей за сердце. А зимой 2016 года экстремал прокатился на сноуборде по заснеженному Невскому проспекту, зацепившись тросом за автомобиль — посмотрите, как это было.
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